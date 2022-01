Firefox non carica i siti internet? Ecco come risolvere

Firefox fa le bizze e non carica correttamente molti siti? Nessuna paura, non è un problema vostro ma del browser. La buona notizia è che Mozilla ha già condiviso una guida per risolvere il problema. Nel frattempo gli sviluppatori stanno lavorando ad una soluzione.

Tutto colpa del protocollo HTTP3 del browser Mozilla. Uno dei server analitici di Firefox è stato, infatti, correttamente aggiornato al nuovo protocollo, ma lo stesso non si può dire per il browser. TL;DR: Firefox non è in grado di risolvere alcuni indirizzi, generando un loop che porta a continui ed infiniti tentativi di caricare la pagina internet.

Anche per questo motivo, sembra che il browser faccia difficoltà esclusivamente con i siti che utilizzano il protocollo HTTP3 (per il momento ancora una minoranza), mentre con tutti gli altri non dovrebbe avere problemi.

Quindi, che fare per tornare ad utilizzare Firefox senza questo fastidioso problema? Basta disattivare completamente HTTP3 dalla pagina delle impostazioni avanzate.

Gli step da seguire sono i seguenti:

digitate about:config nella barra individuate l’importazione network.http.http3.enabled e quindi cambiare il valore su False Chiudete e riavviate il browser

That’s it. Ora Firefox dovrebbe funzionare senza intoppi. L’unica cosa: ricordatevi di riabilitare il protocollo HTTP3 dopo l’arrivo della patch, previsto a momenti.