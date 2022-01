Agatha: le riprese della serie Marvel dovrebbero iniziare a ottobre

Dopo che qualche mese fa è stato annunciato lo sviluppo per Marvel e Disney+ della serie TV Agatha: House of Harkness, considerata uno spin-off di WandaVision, alcune fonti hanno riferito l’inizio della produzione del nuovo progetto Marvel entro il prossimo ottobre.

Secondo quanto riferito da Cosmic Circus le riprese di Agatha: House of Harkness dovrebbero iniziare entro il prossimo ottobre in Georgia. La serie TV sarà basata sul personaggio presentato in WandaVision, la Agatha che è stata interpretata da Kathryn Hahn, che riprenderà il ruolo anche per questo show.

A scrivere e produrre Agatha: House of Harkness sarà Jac Schaeffer, che ha già lavorato su WandaVision. La stessa interprete Kathryn Hahn ha dichiarato sul suo personaggio:

Ci sono diversi aspetti interessati da approfondire riguardo al character. Del resto si tratta di un strega ultra-centenaria che ne ha viste tante, e quindi sappiamo che ha incrociato il suo percorso con diversi personaggi, e questo sarebbe un elemento molto interessante da esplorare.

Il personaggio di Agatha ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti nel 1970 nel numero 94 dei Fantastici Quattro. La sua età sembra affondare in un’antichità molto profonda, considerando che Agatha esisteva già prima dell’affondamento di Atlantide.