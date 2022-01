Too Hot to Handle 3: trailer e foto della nuova stagione in arrivo il 19 gennaio

Netflix lancia il trailer e le foto di Too Hot to Handle 3, il sexy reality in arrivo il 19 gennaio, con un montepremi più ricco che mai.

Il reality più sexy di Netflix torna il 19 gennaio: di Too Hot to Handle 3 sono ora disponibili il trailer e le foto ufficiali. La tensione è alle stelle, perché in questa stagione la posta in gioco è molto alta: il premio in palio è il maggiore di sempre, ben 200.000 dollari.

Sinossi ufficiale:

È arrivato il nuovo anno e anche se fuori nevica c’è la terza stagione di Too Hot to Handle più sensuale che mai. Ecco una nuova banda di arrapati in quella che credono sarà la vacanza più sexy della loro vita. Ma sotto l’occhio severo di Lana, riuscirà questo cast scatenato a seguire le regole evitando qualsiasi tipo di contatto sessuale (o autoerotismo) per creare legami significativi e mantenere il montepremi elevato come il loro desiderio?

