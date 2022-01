The Batman è stato ufficialmente classificato PG-13

MPA ha stabilito la classificazione per The Batman: il lungometraggio di Matt Reeves con Robert Pattinson sarà un PG-13.

MPA ha da poco stabilito la classificazione per l’attesissimo lungometraggio The Batman, che sarà un PG-13, e perciò l’idea di un nuovo film DC Comics vietato ai minori (com’era stato nel caso di Joker) è definitivamente tramontata.

Secondo quanto stabilito da MPA The Batman è stato classificato PG-13 con queste motivazioni:

Forte violenza e contenuti disturbanti, presenza di droghe, linguaggio forte e materiale allusivo.

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

Il regista Matt Reeves ha presentato il lungometraggio The Batman dichiarando che mostrerà il cavaliere oscuro più spaventoso di sempre. Ecco le sue parole: