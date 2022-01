Suspicion: il trailer della serie di Apple TV+ con Uma Thurman

Uma Thurman è la protagonista di Suspicion, la serie di Apple TV+ di cui è stato da poco diffuso il trailer. Si tratta anche questa volta di un telefilm thriller, com’è stato nel caso di Servant e Lisey’s Story. Suspicion arriverà sulla piattaforma streaming il 4 febbraio.

Ecco il trailer di Suspicion.

La storia racconta del rapimento del figlio di una donna d’affari avvenuto in un albergo di New York, con i sospetti che arrivano a cadere su quattro cittadini britannici presenti in hotel durante quella notte. Il tutto darà il via ad una corsa fatta d’inseguimenti che coinvolgerà la National Crime Agency e l’FBI in un giro in cui apparentemente nessuno può fidarsi dell’altro. Chi c’è veramente dietro il rapimento, e chi, invece, è stato coinvolto per sbaglio?

Il cast della serie vede presenti anche Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (Dancing on the Edge).

Suspicion sarà suddiviso in otto episodi, ed i primi due arriveranno il 4 febbraio, mentre gli altri usciranno il venerdì a cadenza settimanale.

