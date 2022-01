Microsoft Edge: lo scorrimento può ora diventare più fluido su Canary

Microsoft Edge continua ad aggiornarsi con varie funzionalità, in quanto Microsoft come sappiamo punta da tempo a competere con l’agguerritissima offerta degli altri browser, e una novità potrebbe cambiare davvero tanto la visualizzazione della piattaforma per gli utenti, almeno per quel che riguarda il livello grafico.

Parliamo nello specifico di una novità ancora in sviluppo presso la casa di Redmond, che infatti per il momento è stata resa disponibile solamente attraverso il canale di Microsoft Edge Canary, il quale permette di provare le novità in accesso anticipato prima che queste vengano finalizzate e rilasciate.

Si parla di un boost del refresh rate attivabile attraverso le impostazioni, che – ovviamente consumando potenza di calcolo – rende lo scorrimento delle pagine più fluida e piacevole, richiedendo però che gli utenti abbiano abilitato il refresh rate dinamico dalle impostazioni, e posseggano un pannello con supporto alla tecnologia del VRR (Variable Refresh Rate)

Resta ancora da vedere quando il tutto verrà reso disponibile per ogni utente, e speriamo che Microsoft aggiorni presto gli utenti sulla questione. Un simpatico aneddoto di Edge riguarda il fatto che fino a qualche tempo fa il browser invitava a non usare Chrome, ne abbiamo parlato in questo articolo.