L’attacco dei Giganti “invade” Call of Duty con una speciale collaborazione

Per celebrare la stagione finale dell'anime, L'attacco dei Giganti arriva su Call of Duty con una inaspettata collaborazione.

La seconda parte della stagione finale di una delle serie anime più attese dell’anno, L’attacco dei Giganti, è finalmente cominciata e, tra le iniziative previste, c’è anche una curiosa e inaspettata collaborazione con un videogioco molto noto ma piuttosto distante nelle atmosfere: Call of Duty.

L’iconica serie manga di successo L’attacco dei giganti, il cui pluripremiato anime si è appena addentrato nella seconda metà della stagione finale, sta arrivando in Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific come parte del primo importante aggiornamento del 2022.

In questo bundle disponibile in seguito all’aggiornamento di metà stagione, Daniel Yatsu indosserà la straordinaria attrezzatura della temeraria Squadra di Ricognizione. Questa epica collaborazione diventerà disponibile ufficialmente il 20 gennaio, approssimativamente una settimana dopo l’aggiornamento di metà stagione per Vanguard e Warzone Pacific che includerà un nuovo operatore, una nuova arma, contenuti aggiuntivi per Zombi, correzioni di bug e molto altro.

L’aggiornamento di Vanguard sarà disponibile al download alle 6:00 CET del 12 gennaio, mentre l’aggiornamento di Warzone Pacific sarà disponibile a partire dalle 6:00 CET del 13 gennaio. Questi aggiornamenti prepareranno entrambi i giochi alla prima giornata dell’aggiornamento di metà stagione alle 18:00 CET del 13 gennaio.

Per celebrare la stagione finale de L’attacco dei giganti, i giocatori di Vanguard e Warzone Pacific potranno diventare membri dell’armata ricognitiva con il Bundle Pacchetto tracciatore: L’attacco dei giganti – Levi Edition. Questo bundle contiene dieci oggetti ispirati all’attrezzatura di Levi Ackerman, uno dei protagonisti della serie. Oltre alla divisa abbiamo tre iconiche armi, tre mosse speciali e alcuni oggetti distintivi. Trovate tutte le info nello specifico a questo indirizzo.

