Xiaomi Note 11 sarà il primo telefono con un sensore da 200 MP?

Non è raro che Xiaomi porti sui suoi telefoni delle importanti interazioni sotto diversi aspetti, e a quanto pare una di queste potrebbe essere imminente e riguardare nello specifico le fotocamere.

Stiamo parlando del nuovo Xiaomi Note 11, il quale – come riportato sulle pagine di GizChina – potrebbe portare con sé sul mercato il nuovo sensore OmniVision da 200 MP, pronto a offrire una risoluzione davvero elevata e perfetta per superare il nuovo traguardo.

A quanto pare il tutto verrebbe incluso per almeno un modello della nuova serie, in quanto a quanto pare la compagnia potrebbe voler testare il nuovo sensore su un telefono che non si configuri come flagship. Si tratta del primo sensore che usa l’intera area per ottenere le migliori performance riguardanti l’autofocus. Questo ha una base di 1/1,28 pollici e una risoluzione di 16384×12288 pixel, oltre che una tecnologia di fusione a 16 unità.

Staremo a vedere se la compagnia approfondirà il tutto svelando il suo nuovo Note 11, il quale – pur non risultando un flagship – dovrebbe offrire ottime performance sotto diversi aspetti, uno su tutti il comparto fotocamere davvero potenzialmente da urlo e tecnologie legata alla fotografia particolarmente all’avanguardia.