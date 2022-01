The Great: la serie TV è stata rinnovata per una terza stagione

La serie TV The Great è stata rinnovata per una terza stagione da Hulu. La protagonista del telefilm è Elle Fanning.

La seconda stagione di The Great ha fatto il suo esordio su Hulu lo scorso novembre, ed ha visto Caterina impossessarsi del trono di Russia. Dopo il Colpo di Stato, però, Caterina ha dovuto fare i conti con un popolo che non sembra veramente volersi emancipare. Vedremo nella terza stagione di The Great come Caterina porterà avanti il suo piano per rendere grande la Russia.

Hulu ha deciso di rinnovare la serie TV The Great , che proseguirà per una terza stagione ed avrà altri dieci episodi dedicati. I protagonisti del progetto sono Elle Fanning nei panni di Caterina La Grande e Nicholas Hoult che interpreta Pietro III di Russia.

