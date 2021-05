The Great 2: Gillian Anderson entra nel cast

In The Great 2 ci sarà anche Gillian Anderson, che interpreterà la madre di Caterina La Grande.

Gillian Anderson entra nel cast di The Great 2, dove andrà a ricoprire il ruolo della madre di Elle Fanning. La storica protagonista di X-Files, che ha di recente occupato anche in The Crown un ruolo importante, comparirà in due episodi della serie TV.

Il personaggio di Gillan Anderson in The Great 2 sarà quello di Joanna, si tratta di una donna mondana che arriva dalla Germania, ed è una persona esperta nel creare coppie nell’alta società. Proprio le notizie riguardanti la figlia la faranno spostare per raggiungere Catherine, con propositi sinistri.

La serie ideata da Tony McNamara racconta l’ascesa di Caterina di Russia. Da sposa di Pietro III a una delle più grandi sovrane della storia.

Nel cast troviamo anche Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

McNamara fa da produttore esecutivo assieme a Marian Macgowan, Josh Kesselman e Ron West, oltre a Brittany Kahan Ward, Doug Mankoff e Andrew Spaulding, la stessa attrice protagonista Elle Fanning, Nicholas Hoult, Mark Winemaker e Matt Shakman. La serie è sviluppata da Civic Center Media, in collaborazione con MRC Television.