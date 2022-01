Spotify HiFi è stato rinviato a data da destinarsi

Spotify ha confermato il rinvio di HiFi in via ufficiale, seppur al momento non ci siano dettagli relativi ad alcuna nuova data a cui affidarsi.

Spotify ha da poco confermato una brutta notizia riguardante il piano HiFi di cui si parla ormai da tempo, che infatti non arriverà nelle case degli utenti nel tempo prestabilito, e richiederà più sviluppo al fine di essere rilasciato ufficialmente, come ormai atteso da tempo. Al momento, stando a quanto confermato sul forum ufficiale del colosso, e ripreso sulle pagine di 9to5Mac, lo sviluppo è addirittura stato del tutto fermato, almeno fino a nuovi ordini, e pare che non avremo quindi aggiornamenti in tal senso nel giro di poco tempo.

Nello specifico, considerando che il tutto non sta procedendo come era all’effettivo fino a qualche tempo fa, non ci sono nuove date d’uscita da confermare per il tutto, seppur la novità fosse pensata per essere rilasciata ormai da tempo. Pare che a creare problemi sia stato proprio lo scorso anno, dopo che la finestra di lancio è stata ampiamente superata, forse per via del fatto che il team ha dovuto occuparsi di questioni più urgenti per la piattaforma di ascolto, la quale per fortuna continua in ogni caso ad aggiornarsi con moltissime novità.

Per chi non conoscesse di che si tratta, parliamo di una qualità di audio superiore particolarmente attesa dagli utenti e richiesta, che sarebbe dovuta arrivare per gli abbonati a Premium, ma che all’effettivo sta per ora tardando.

Per fortuna, sul forum è stato specificato che non appena delle novità potranno essere comunicate, l’azienda non si indugerà nel farlo, e possiamo quindi stare tranquilli sul fatto che non appena qualcosa si muoverà, riceveremo sicuramente aggiornamenti in tal senso. Fra le ultime novità della piattaforma troviamo dei brevi video che non possono non ricordare quelli di TikTok, abbiamo approfondito il tutto nell’articolo che trovate qui.