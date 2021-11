Spotify testa dei video brevi simili a quelli di TikTok

Sono sempre di più le compagnie che, vedendo il successo che TikTok è riuscito a riscuotere nel giro di pochissimo tempo, provano ad applicare la formula utilizzata dal nuovo social network anche sulle proprie piattaforme. Parliamo di brevi video in verticale che si lasciano fruire uno dietro l’altro, tenendo l’utente incollato davanti allo schermo potenzialmente per molto tempo, considerando anche i moltissimi argomenti a cui questa possibilità di applica.

La nuova arrivata nel settore è a quanto pare Spotify, che come riportato sulle pagine di TechCrunch ha iniziato i test per una nuova tecnologia simile, che prende il nome di Discover e offre dei video musicali verticali che gli utenti possono vedere in breve sequenza, inserendo like o skippandoli. Come svelato da chi ha avuto accesso alla novità in questa prima fase di testing, il tutto si presenta con una nuova scheda dedicata (la quarta) su mobile, accessibile direttamente dalla parte inferiore e posta fra la feature di ricerca e la home.

A quanto pare, come spiegato da Chris Messina (utente che ha individuato il tutto in tempo record), è possibile anche utilizzare i tre pallini al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alla canzone che si sta ascoltando nei brevi video. Sembra che il tutto potrebbe essere integrato con la feature di Canvas di Spotify, la quale permette agli artisti di realizzare dei brevi video e di collegarli alle proprie canzoni, per farli ripetere in automatico in loop, con questi che risultano particolarmente ottimizzati per quel che riguarda il consumo dei dati.

Al momento, la compagnia non ha approfondito più di tanto la questione, confermando solamente l’inizio dei test e specificando che si tratta di semplice routine pensata al fine di migliorare l’esperienza, anche se probabilmente nel giro di qualche settimana avremo modo di vedere cosa si cela davvero dietro a questa specifica prova. Non è infatti da escludere che sia presente un obiettivo aggiuntivo a cui la compagnia sta mirando per migliorare la sua piattaforma.