KIMI: il trailer del film thriller sci-fi di Steven Soderbergh con Zoë Kravitz

Da poco è online il trailer di KIMI, il nuovo film di Steven Soderbergh con protagonista Zoë Kravitz, che è stato descritto come un thriller fantascientifico. Il lungometraggio arriverà negli Stati Uniti il 10 febbraio su HBO Max.

Ecco il trailer di KIMI.

KIMI è un assistente vocale digitale che registra praticamente ogni cosa, e che sembra aver registrato anche un omicidio. Il personaggio interpretato dalla Kravitz dovrà cercare di risolvere questo caso recandosi direttamente presso la compagnia che produce KIMI, mostrando le prove che ha in mano. Ma la questione si complicherà quando lo stesso fondatore di KIMI sembrerà non voler rivelare quanto invasiva può essere la sua tecnologia.

Il cast di KIMI comprende anche Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford, Devin Retray, Jacob Vargas e Rita Wilson. Il film è stato scritto da David Koepp, che ha già lavorato a Jurassic Park, che ha fatto da produttore assieme al collaboratore di Soderbergh Michael Polaire.

Zoë Kravitz prosegue la sua collaborazione con la Warner Bros. dopo la sua partecipazione a The Batman. Non sono state date notizie su quando e come KIMI potrà essere distribuito in Italia.