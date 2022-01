The Batman: uno spot tutto dedicato a Batman ed a Catwoman

Con il trailer dedicato al duo formato da Batman e Catwoman che è online, su Twitter il profilo ufficiale del film The Batman ha diffuso uno spot che mette ancora una volta in evidenza i due character principali del lungometraggio di Matt Reeves invitando a vedere proprio il trailer completo.

Ecco lo spot di The Batman dedicato al cavaliere oscuro ed a Catwoman.

The Bat and the Cat are one helluva duet. See them only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/QcfrtwglLv — The Batman (@TheBatman) January 4, 2022

Parlando di Catwoman Zoe Kravitz ha dichiarato:

Volevo davvero scavare in quel che lei è come essere umano. C’è un grande momento, in cui vedi che lei ha un sacco di gatti, e volevo davvero entrare nella psicologia della cosa. Perché ha tutti quei gatti? Quando vedrete il film, vedrete anche che la cosa è completamente connessa a chi è a livello umano. Spesso, quando un attore vuole una parte, tende ad accordare a qualunque richiesta, sorridere e dire di sì. Ma io ho provato a fare qualcosa di diverso, per me almeno, ovvero trattarlo come se la parte fosse già mia e dessi delle annotazioni, di modo che Matt [Reeves, ndr] potesse avere un’idea di cosa vuol dire lavorare, per me.

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.