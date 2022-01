Ecco perché Take-Two spenderà 12,7 miliardi di dollari per Zynga, il publisher di FarmVille

Take-Two Interactive ha annunciato l’intenzione di acquisire Zynga per 12,7 miliardi di dollari. Si tratterebbe della più importante acquisizione – per le cifre coinvolte – della storia del settore. Basti ricordare- come fa The Verge – che Microsoft per Bethesda aveva speso 7,5 miliardi di dollari.

È l’operazione di acquisizione più costosa della storia dell’industria dei videogiochi.

Zynga produce giochi per smartphone ed è lo sviluppatore di FarmVille, gioco diventato estremamente celebre durante l’epoca in cui andavano di moda i giochi browser di Facebook. Take-Two intende utilizzare questa esperienza da titano del settore del mobile gaming per portare su smartphone le sue proprietà intellettuali di maggiore pregio, come GTA e NBA 2K.

Non è una mossa sbagliata, contando il successo di esperimenti analoghi come League of Legends: Wild Rift, Pokémon Go, Call of Duty: Mobile e PUBG Mobile.

Su questo Take-Two è stata estremamente trasparente: “Portare le rinomate proprietà intellettuali per console e PC di Take-Two all’interno del settore mobile ha un enorme potenziale», ha spiegato Strauss Zelnick, CEO del publisher. «È un progetto ad alta priorità che ora verrà ravvivato dall’esperienza di Zynga nello sviluppo, distribuzione e gestione di giochi per smartphone».

Negli anni Take-Two ha già sviluppato diversi titoli mobile, inclusi i porting di GTA 3 e GTA San Andreas. Ma la vera opportunità non arriva dal porting – con pagamento una tantum – di vecchi giochi, ma dalla creazione di titoli mobile free to play di successo con un robusto sistema di micro-transazioni — esattamente la formula vincente di ogni gioco che abbiamo citato pochi paragrafi più sopra.

Take Two, anticipa poi sempre Zelnick, è interessata ad esplorare molti altri terreni finora inesplorati, a partire dalla pubblicazione di NFT e nuovi giochi basati sulla filosofia P2E, ossia Play-to-Earn.