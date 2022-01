Android 13 velocizzerà la lettura dei codici QR?

Android 12 è appena stato rilasciato, e nonostante non sia passato molto da quando Google ha finalmente ufficializzato il suo nuovo sistema operativo, si inizia già a parlare di Android 13. Ovviamente, al momento non abbiamo molto di concreto sul software in questione, seppur alcuni primi dettagli siano da poco potenzialmente emersi, come riportato sulle pagine di PhoneArena.

Stando a dei primi screenshot riportati da Android Police, fra i miglioramenti del nuovo sistema ci sarà un metodo migliorato di lettura dei codici QR, che infatti potranno essere letti direttamente dalla schermata di blocco, nel caso in cui il tutto si rivelasse vero.

Non parliamo ovviamente di una vera e propria rivoluzione, visto che moltissimi telefoni arrivano con possibilità di leggere i codici in questione, ormai sempre più diffusi, già uscendo dalla fabbrica, ma resta comunque un comodo tool per funzioni quotidiane via via maggiormente comuni.

Non sappiamo ancora come il tutto si evolverà, e in che modo Google deciderà di attivare questa possibilità, visto che potrebbe trattarsi di una semplice scorciatoia per Google Lens, ma restiamo in attesa di novità ufficiali da parte del colosso, che nel corso dei prossimi mesi avrà finalmente modo di svelare il suo nuovo OS.