A Quiet Place: Michael Sarnoski sarà il regista dello spin-off

Michael Sarnoski è in trattative per essere ingaggiato come regista del film spin-off di A Quiet Place.

Dopo che Jeff Nichols ha lasciato la regia dello spin-off di A Quiet Place, il filmmaker è stato rimpiazzato con Michael Sarnoski, che ha attualmente diretto Pig, il lungometraggio con protagonista Nicolas Cage. Attualmente Sarnoski sarebbe ancora in trattative con la Paramount, ma il suo ingaggio viene dato quasi per certo.

Non si sa molto riguardo al nuovo progetto dedicato ad A Quiet Place, se non il fatto che non sarà un sequel, e quindi non possiamo parlare di un A Quiet Place 3, bensì di uno spin-off. Il fatto che Michael Sarnoski sarà il regista di questo nuovo capitolo di A Quiet Place avvalora ancora di più le parole di Nicolas Cage, che ha di recente elogiato il filmmaker, che, secondo quanto riferito dall’attore, ha rilanciato e dato nuovo valore alla sua carriera.

Lo spin-off di A Quiet Place nasce da un’idea di John Krasinski che ha fatto la regia ed è stato protagonista dei primi due film. Sia Krasinksi che Emily Blunt non ritorneranno in questo nuovo capitolo della saga, che dovrebbe aprire le porte verso un universo narrativo che permetterà di raccontare altre storie legate al mondo di A Quiet Place.

Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller faranno da produttori per la Platinum Dunes, assieme a Krasinski che rappresenterà la Sunday Night con Allyson Seeger.