Nicolas Cage dichiara di essere stato emarginato dagli Studios

Nicolas Cage durante una recente intervista a Variety ha parlato di come, dopo anni di flop al botteghino e con una carriera in discesa, sia stato salvato dal regista di Pig, Michael Sarnoski, considerando che era stato emarginato dagli Studios.

Ecco le parole di Nicolas Cage:

Ho capito dopo un paio di flop che sarei stato emarginato dagli Studios. Sapevo però che prima o poi ci sarebbe stato un giovane regista che, ricordando alcuni vecchi film, mi avrebbe potuto assegnare la giusta sceneggiatura ed aiutarmi a riscoprirmi. E questo è perché Michael Sarnoski non è solo Michael, bensì l’arcangelo Michael. Tutto ciò non sarebbe mai successo se non avesse avuto la mente aperta e fosse stato in grado di dirmi ‘vieni con me’.