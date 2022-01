Sidney Poitier: in sviluppo un documentario prodotto da Oprah Winfrey

La memoria di Sidney Poitier sarà prossimamente resa viva da un documentario dedicato che vedrà Oprah Winfrey impegnata alla produzione. Apple sta già realizzando il progetto che vedrà alla regia Reginald Hudlin, mentre la Winfrey farà da produttrice attraverso la Harpo Productions e la Network Entertainment.

Non si tratta di un progetto messo in sviluppo subito dopo la morte del celebre interprete, considerando che il documentario su Sidney Poitier è in lavorazione da più di un anno. Nel progetto saranno inclusi dei contributi da parte dei membri della famiglia dell’interprete scomparso. Il documentario sarà incluso tra gli Apple Original Films.

Poitier si è spento lo scorso venerdì nella sua casa di Beverly Hills all’età di 94 anni. È stato, difatti, il primo afroamericano a vincere un Oscar come miglior attore professionista, nel 1964, con I gigli del campo. Nel 2002 ritirerà un altro Oscar, stavolta alla carriera, ennesimo premio a coronare un percorso artistico lunghissimo e di successo, ricco di interpretazioni indimenticabili, come in Indovina chi viene a cena e La calda notte dell’ispettore Tibbs.

La sua importanza è stata notificata anche da numerose onorificenze, come un cavalierato britannico della Regina nel 1974, il Kennedy Center Honor nel 1995 e la Medaglia presidenziale della libertà conferitagli da Barack Obama nel 2009.