Louis Vuitton ha presentato uno smartwatch da 3.200 dollari

Il Tambour Horizon Light Up è l'ultimo smartwatch di lusso di Louis Vuitton. Costa 3.200, ma non ha WearOS e i servizi di Google.

Il marchio di lusso Louis Vuitton ha presentato un nuovo smartwatch. Il Tambour Horizon Light Up è stato presentato durante il CES di Las Vegas e viene proposto ad un prezzo tutto fuorché democratico: ben 3.300 dollari.

Curiosamente, LV ha scelto di dare al suo nuovo smartwatch un sistema operativo proprietario. In altre parole, il Tambour Horizon Light Up non ha Wear OS, il sistema operativo di Google. Questa scelta porta con sé più di qualche conseguenza, a partire dall’assenza di molti servizi di Mountain View, come Google Pay.

Il focus chiaramente è dato sull’esclusività dell’orologio, che può fregiare diversi materiali preziosi: la cassa è in acciaio inossidabile, mentre il display è protetto da vetro zaffiro. Curioso il sistema delle notifiche, segnalate da ben 24 piccoli LED che abbracciano interamente l’anello la base del quadrante.

Il cuore di questo smartwatch è il chip Snapdragon 4100 di Qualcomm, affiancato da 1GB di RAM e 8GB di storage. Troviamo poi un sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco, inoltre Louis Vuitton promette l’impermeabilità del suo Tambour Horizon Light Up fino a 30 metri.

Il Tambour Horizon Light Up è già disponibile per l’acquisto ad un prezzo di 3.300 dollari — che tuttavia salgono a 3.600 dollari per la versione matte black e brown.