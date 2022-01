Grey’s Anatomy: la serie TV è stata rinnovata per la diciannovesima stagione

ABC ha deciso di confermare anche per una diciannovesima stagione la popolare serie TV Grey's Anatomy.

Grey’s Anatomy proseguirà ad andare in onda ed arriverà alla diciannovesima stagione: ABC ha appena annunciato che Ellen Pompeo e la showrunner Krista Vernoff hanno firmato un nuovo accordo per andare avanti ancora con una nova stagione della serie TV.

Secondo la ABC la diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy:

Esplorerà il mondo della medicina moderna attraverso gli occhi di amati personaggi già conosciuti, e con l’arrivo di nuovi character.

Proprio lo scorso mese Ellen Pompeo ha dichiarato che, a suo parere, la serie si dovrebbe concludere, ma il fatto che Grey’s Anatomy sia economicamente molto redditizio sta portando a proseguire ancora lo show.

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Grey’s Anatomy è disponibile su Disney+.