A Manual for Cleaning Women: Cate Blanchett protagonista del film di Pedro Almodóvar

Il prossimo film di Pedro Almodóvar s’intitolerà A Manual for Cleaning Women, ed avrà come protagonista Cate Blanchett. Il lungometraggio sarà basato sul libro scritto da Lucia Berlin intitolato in Italia La Donna che Scriveva Racconti. Si tratta del primo film che il regista realizza in lingua inglese.

Il lungometraggio A Manual for Cleaning Women si baserà sul libro di Lucia Berlin che racconta in maniera autobiografica la vita di una donna che ha avuto una percorso personale difficile, e la racconta intersecandola con quella di vari personaggi particolari. A Manual for Cleaning Women è stato incluso nel 2015 tra i migliori libri del New York Times.

Il progetto vedrà la stessa Cate Blanchett fare da produttrice assieme alla sua Dirty Films che produrrà il lungometraggio per la New Republic Pictures, in associazione con El Deseo. Andrew Upton e Coco Francini faranno da produttori assieme alla Blanchett, sempre per Dirty Films. Brian Oliver e Bradley Fischer faranno da produttori per la New Republic Pictures assieme allo stesso Almodóvar.

Cate Blanchett è arrivata di recente in sala con il film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, il nuovo lungometraggio di Guillermo del Toro; mentre Pedro Almodóvar ha lavorato di recente a Madres paralelas.