Tesla aumenta il prezzo di Full Self-Driving

Elon Musk, CEO di Tesla, ha da poco fornito sulla piattaforma di Twitter una notizia tutt’altro che piacevole riguardante il servizio di Full Self-Driving, anche se questa sottolinea la sua continua evoluzione che aggiornamento dopo aggiornamento non tende a fermarsi.

Parliamo nello specifico di un aumento di prezzo per il software in beta, che è attualmente affittabile per 199$ al mese o acquistabile in una singola soluzione con ben 10.000$, con la seconda cifra che sta per volare dritta a 12.000$. Il tutto avverrà nella giornata del 17 gennaio, ed è per via di ciò che gli utenti intenzionati all’acquisto farebbero quindi bene a sbrigarsi quanto prima possibile.

Era stato da tempo confermato che con l’aumento del prezzo, il quale era ormai noto da tempo, anche il costo dell’abbonamento mensile sarebbe aumentato di conseguenza, ma all’effettivo non sappiamo a quale cifra il costo di Full Self-Driving aumenterà in questo caso.

La singola soluzione era partita da 8.000$, nonostante si tratti di un software in beta, e ci troviamo infatti davanti alla seconda volta in cui questo aumenta di 2.000$, anche se non sappiamo quando questo riuscirà davvero a risultare del tutto autonomo come il nome suggerisce.