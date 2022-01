So Cosa hai Fatto: Amazon Prime Video cancella la serie dopo una sola stagione

La serie TV che riprendeva il film horror So Cosa hai Fatto, intitolata in originale I Know What you Did Last Summer, è stata cancellata da Amazon Prime Video dopo una sola stagione. La serie ha fatto il suo esordio sulla piattaforma streaming lo scorso ottobre.

Non sono stati diffusi comunicati o dichiarazioni relativi al motivo per cui Prime Video ha cancellato So Cosa hai Fatto, ma già gli indici di gradimento su Rotten Tomatoes certificano un non apprezzamento sia da parte del pubblico che della critica, considerando che la percentuale di approvazione della critica è del 45%, mentre quella del pubblico è del 40%.

Un brutto incidente, adolescenti ribelli legati da un oscuro segreto, un killer brutale e… una cittadina non così perfetta come si crede sono gli ingredienti principali di questo reboot, che è arrivato su Amazon Prime Video il 15 ottobre.

Nel giovane cast si distinguono Brianne Tju, Ashley Moore, Sebastian Amoruso ed Ezekiel Goodman, nei ruoli che furono di Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt e Johnny Galecki nel vecchio film del 1997, piccolo cult horror/thriller.

La sinossi del film originale vede quattro giovani amici, legati da un tragico incidente, che si riuniscono, finendo per ritrovarsi perseguitati da un pericoloso maniaco che li bracca nella loro piccola città sul mare.