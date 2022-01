Scott Pilgrim: Netflix sta sviluppando una serie animata

Dopo che Scott Pilgrim vs the World è diventato un cult, ora gli appassionati del fumetto potranno godersi un’altra opera tratta dalla creazione di Bryan Lee O’Malley: Netflix sta sviluppando una serie animata dedicata proprio a Scott Pilgrim.

Lo stesso creatore del fumetto, Brian Lee O’Malley, lavorerà alla fase di scrittura della serie animata su Scott Pilgrim. O’Malley sarà affiancato da BenDavid Grabinski, che ha già lavorato ad Hai Paura del Buio? per Nickelodeon. Entrambi faranno da showrunner al progetto.

L’adattamento cinematografico di Scott Pilgrim uscì nel 2010 diretto da Edgar Wright con protagonista Michael Cera. La storia è quella di Scott Pilgrim che deve scontrarsi contro i sette ex fidanzati della sua nuova ragazza, Ramona. Il lungometraggio all’epoca non ebbe grande successo, considerando che a fronte di un budget di 60 milioni ne incassò a livello mondiale solo 47. Ma il tempo rese Scott Pilgrim vs the World un vero e proprio film cult.

Il fumetto da cui è stato tratto il film è uscito tra il 2004 ed il 2010. In Italia è stato pubblicato in sei volumi da Rizzoli Lizard, e successivamente ristampato a colori.

Potrebbe interessarti anche questa news: