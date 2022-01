Resident Alien 2: il trailer della seconda stagione della serie sci-fi

SyFy ha pubblicato il trailer di Resident Alien 2, la seconda stagione della serie televisiva che farà il suo debutto negli Stati Uniti proprio su SYFY il 26 gennaio. Lo show è arrivato in Italia su Rai 4, ed è disponibile su TIMVISION.

Ecco il trailer di Resident Alien 2.

La storia segue le vicende di Harry, un alieno che arrivato sulla Terra si spaccia per un dottore in una piccola città. L’extraterreste è giunto sul pianeta con lo scopo di uccidere tutti gli esseri umani ma le cose prendono una piega inaspettata. Harry si ritrova a risolvere un caso di omicidio locale e si rende conto che deve integrarsi nel suo nuovo mondo. Mentre lo fa, inizia a lottare con il dilemma morale della sua missione e porre le grandi domande della vita come: “Vale la pena salvare gli esseri umani?” e “Perché piegano la pizza prima di mangiarla?”.

Lo show è stato uno dei più visti sul canale SYFY, quindi non stupisce che sia stato rinnovato per una seconda stagione. Resident Alien è nato da un fumetto del 2012 pubblicato da Dark Horse e realizzato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, adattato per la televisione da Chris Sheridan.ù