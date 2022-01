Batman – Ben Affleck rivela: “Ho interpretato il personaggio per rendere orgogliosi i miei figli”

Di solito dietro l’interpretazione di un personaggio o la voglia di calarsi in un ruolo ci possono essere diversi motivi: dall’ingaggio economico, alla fama, al desiderio di provare una determinata esperienza. Ma Ben Affleck ha confessato che il motivo per cui ha deciso di vestire i panni di Batman è stato quello di rendere orgogliosi i propri figli.

L’attore ha parlato di tutto ciò al The Howard Stern Show, raccontando anche della sua reazione al fatto che molte persone non fossero affatto contente del suo ingaggio come Batman:

Mi faceva stare male la cosa- ha detto Ben Affleck- ma lo ero meno di quanto lo sarei potuto essere dieci anni prima. Però mi faceva male il fatto che non sapessi bene cosa fare. Ho pensato che tutto questo sarebbe sfociato in una petizione, perché ormai tutti fanno qualche petizione. E ci sono state migliaia e migliaia di firme. Non avevano niente di meglio da fare che firmare delle petizioni? Ma, alla fine, il motivo per cui avevo deciso di fare questa parte era perché volevo fare un film per i miei bambini, in particolare mio figlio, volevo che fosse orgoglioso di me.

Ben Affleck andrà a interpretare Batman per un’ultima volta in The Flash, in uscita quest’anno.