The Boys 3: primo teaser, su Prime Video dal 3 giugno

Ecco arrivare il primo teaser per The Boys 3, che ci anticipa l'attesa data d'uscita su Amazon Prime Video: la serie tornerà il 3 giugno.

Il Patriota è il protagonista del primo teaser di The Boys 3: la nuova stagione del popolare serial supereroistico Amazon Prime Video arriverà, stando sempre al promo, il 3 giugno, e si preannuncia esplosiva, anche a giudicare dalla didascalia del video: “La vendetta è in arrivo”.

La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.

Leggi anche: