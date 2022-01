Spider-Man: No Way Home – Rivelata com’è nata una delle apparizioni più importanti

Uno dei principali interpreti di Spider-Man: No Way Home ha rivelato com'è nata l'idea della sua speciale apparizione.

Ora che Spider-Man: No Way Home è in sala da oltre due settimane i protagonisti del lungometraggio (anche quelli che erano stati tenuti nascosti) hanno iniziato a parlare di come sono nate le loro apparizioni nel lungometraggio, ed uno tra i più importanti interpreti apparsi nel film ha raccontato l’origine della sua apparizione.

(ATTENZIONE, DI SEGUITO TROVERETE SPOILER SU SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

L’interprete Andrew Garfield ha raccontato a Variety come sono nati i contatti che hanno portato a farlo apparire in Spider-Man: No Way Home. Ecco le sue parole:

Non avrei mai creduto di poter avere di nuove delle conversazioni riguardo ad una mia performance nei panni di Peter Parker. Ero contento all’idea di essere di nuovo un semplice fan. Però ho ricevuto questa chiamata da parte di Amy Pascal, Kevin Feige e Jon Watts che mi hanno prospettato questa idea. Non potevo rifiutarmi assolutamente. Sembrava una cosa molto divertente, spirituale ed interessante a livello tematico. Da fan di Spider-Man già l’idea di vedere tre tessiragnatele nella stessa inquadratura poteva bastare.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è in sala in Italia dal 15 dicembre.

Potrebbe interessarti anche: