Scream 5: una nuova clip mostra Dewey che elenca le nuove regole per combattere il killer

In una nuova clip di Scream 5 diffusa online il personaggio di Dewey elenca le nuove regole per evitare di essere colpiti da Ghostface.

Tutti gli appassionati di Scream ricorderanno le varie regole illustrate durante il primo film, che rappresentano una sorta di sintesi di ciò che non si deve fare in un lungometraggio horror slasher per diventare delle vittime, ed ora in Scream 5 sono state stabilite ulteriori tre regole, che sono state elencate dal personaggio di Dewey in una nuova clip.

Ecco la clip di Scream 5 con le nuove regole per non soccombere a Ghostface.

NEW #SCREAM CLIP FROM LIVE WITH KELLY AND RYAN pic.twitter.com/eqmyal3h1X — stev prescott (@screamreboot) January 5, 2022

Secondo quanto riferito dal personaggio di David Arquette non bisogna essere coinvolti in interessi amorosi, il killer è collegato con il passato dei protagonisti, e poi la prima vittima ha sempre un collegamento importante con Ghostface.

Nel nuovo film (il 13 gennaio nei cinema italiani) Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette torneranno a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett da una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick.

Questa la sinossi ufficiale:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.