Razer X Fossil Gen 6: uno smartwatch in edizione limitata per ‘veri gamer’

Fossil e Razer hanno collaborato assieme realizzando uno smartwatch pensato per gli appassionati di gaming. Il Razer x Fossil Gen 6 è una versione speciale della serie Gen 6 e si contraddistingue esclusivamente per il suo look — reso più accattivante grazie al case all black e al cinturino in silicone con il classico verde ‘rancido’ del brand Razer (ma nella confezione è presente anche un cinturino più sobrio).

Tutto qua? Tutto qua. Il Razer x Fossil Gen 6 non differisce, infatti, per specifiche e feature dal modello base – che è già in vendita da alcuni mesi. Poco male, perché si tratta comunque di un ottimo smartwatch dotato di tutte le funzioni che ci si aspetta da un accessorio di questo tipo.

Il nuovo smartwatch della Fossil realizzato in collaborazione con Razer è stato rivelato per errore dal sito americano di GameStop, che ha anticipato l’annuncio delle due aziende mettendo online – e poi rimuovendo tempestivamente – la pagina per il preorder del prodotto.

Il device è stato successivamente presentato ufficialmente al CES di Las Vegas. Ne verranno prodotti solamente 1337 esemplari. Si potrà acquistare sugli store di Fossil e Razer al prezzo di 329 dollari.

Il cuore dello smartwatch – e lo ripetiamo, in questo nulla di nuovo rispetto al modello normale – è il chip Snapdragon Wear 4100+, affiancato da 1GB di RAM e 8GB di storage. La batteria è da 300mAh, mentre – scrive Android Police – non abbiamo notizie sull’eventualità che riceva Wear OS 3.