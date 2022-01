Nicolas Cage ha rischiato di morire… per colpa di un cavallo di nome Rain Man

Proprio nel giorno del suo compleanno scoviamo un nuovo, bizzarro aneddoto sul poliedrico Nicolas Cage, raccontato da lui stesso a The Hollywood Reporter in occasione dell’annuale Actor Roundtable, che ha visto protagonisti anche Andrew Garfield, Simon Rex, Jonathan Majors e Peter Dinklage

Majors, parlando della sua esperienza sul set di The Harder They Fall, ha parlato del suo cavallo Cinco, spingendo Cage a raccontare un’esperienza spiacevole sul set del western Butcher’s Crossing.

Be’, almeno tu avevi un cavallo docile. Quello che avevo in Butcher’s Crossing, che si chiamava Rain Man, mi voleva uccidere. Continuava a cercare di disarcionarmi e farmi sbattere la testa sui soffitti, e quando scendevo e cercavo di essere gentile con lui, mi voleva prendere a testate. Non è stato divertente. Ho sempre avuto belle esperienze con gli animali. E ho sempre avuto ottime esperienze coi cavalli, ma Rain Man mi voleva uccidere.

Sono lieto di esserne uscito vivo. (…) Come potete immaginare, ora ho il disturbo post-traumatico da stress da Rain Man.

Il selvaggio Rain Man diventa, a quel punto, centro nevralgico della conversazione tra Majors (che afferma di averlo probabilmente conosciuto, ma con lui è stato più docile) e Garfield, che incalza Nic per proseguire con nuovi aneddoti… Butcher’s Crossing è attualmente in post-produzione e non ha ancora una data d’uscita, ma non vediamo l’ora di vederlo, dopo questo racconto!

