Invoxia ha pensato a un collare per cani smart che misura battito cardiaco e frequenza respiratoria

Come presentato nel corso del CES 2022, quest'estate avremo a che fare con un collare smart per cani davvero pieno di interessanti funzionalità.

Una delle novità più interessanti del CES 2022 ha riguardato nello specifico gli amici a quattro zampe da sempre fedeli all’uomo, dato che parliamo di un vero e proprio collare smart pronto a rendere più sicura la vita dei cani. Non si tratta ovviamente del primo modello di questo tipo, ma di uno davvero interessante che punta a far stare tranquilli i padroni con delle funzioni quasi esclusive.

Invoxia non ha inserito solamente GPS feature già viste per questo tipo di apparecchi, comunque presenti nel dispositivo e innegabilmente utili in ogni caso, ma di una funzionalità pensata per tenere traccia della salute degli animali, grazie a dei sensori pronti a monitorare i segnali vitali. Il tutto avviene grazie a una combinazione di sensori GPS e accelerometri, i quali hanno modo di tenere d’occhio importanti dati come frequenza respiratoria e battito cardiaco.

Il dispositivo targato Invoxia è stato realizzato assieme a dei veterinari specializzati in cardiologia, che hanno contribuito alla realizzazione di un’IA che sfrutta il deep learning. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Amèlie Caudron, CEO di Invoxia, rilasciata alle pagine di The Verge.

Non è importante quanto pelo ci sia, il tutto verrà analizzato dal primo strato di pelle. Il radar sarà quindi n grazie di conoscere la velocità e il movimento della pelle già sotto al collare.

Le informazioni vengono quindi ottenute e conservate dal collare per effettuare dei calcoli e determinate battito cardiaco e frequenza respiratoria in maniera intelligente, a quanto pare quasi senza margine di errori. Ovviamente è stato specificato che non è stato trascurato il fatto che il dispositivo risulterà comodo per gli animali, oltre che facile da pulire grazie a una cover rimovibile. Parlando della disponibilità, si presume un lancio in quest’estate, con prezzi di 99$ e di 12,99$ mensili per l’abbonamento del GPS, ma va specificato che al momento il tutto sarà adatto solamente a cani di taglia medio-grande, almeno per il momento.