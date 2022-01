Google celebra Stephen Hawking: il doodle interattivo ha la voce dello scienziato

Google celebra il genio dell’astrofisica e cosmologo Stephen Hawking con un nuovo doodle interattivo. Questo fine settimana si celebrano gli 80 anni dalla nascita dell’accademico e divulgatore scientifico britannico.

Attraverso il doodle di Google sarà possibile ascoltare la voce di Stephen Hawking. Non una registrazione originale, ma una nuova traccia creata usando la caratteristica voce computerizzata dello scienziato — è stato possibile grazie al consenso della fondazione che si occupa di gestire e promuovere il lascito culturale di Hawking, spiega Google.

Attivando il doodle – scrive The Verge – sarà possibile ascoltare una registrazione che ricorda e celebra i traguardi scientifici di Hawking, dando allo stesso tempo all’utente un messaggio di speranza per il futuro. Il doodle sarà disponibile a partire dalla mezzanotte (fuso orario US ET) di oggi.

Hawking, costretto all’immobilità da una malattia del motoneurone, riusciva a comunicare grazie ad una voce computerizzata — che negli anni è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica dello scienziato, contribuendo a trasformarlo in un’icona della cultura pop. The Verge ricorda che Hawking nella sua vita si è sempre rifiutato di cambiare la voce robotica che aveva iniziato ad usare all’inizio della sua malattia, nonostante negli anni fossero diventate disponibili soluzioni più moderne e realistiche. Ci si era affezionato e ormai sentiva quella voce come sua.

L’avrebbe apprezzato, ha sempre ritenuto importante mostrare che non ha mai permesso alla malattia di limitare la sua capacità di esprimersi liberamente, né tantomeno di influire sulla sua determinazione nel portare un cambiamento nel mondo in cui viveva

hanno raccontato Lucy, Robert e Tim Hawking, figli di Stephen.

Stephen Hawking è venuto a mancare nel 2018, all’età di 76 anni. Il doodle di Google è stato illustrato dall’artista Matthew Cruickshank.