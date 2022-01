Android 12 è stato portato anche sui Samsung Galaxy S2

Vi abbiamo da poco parlato di un piccolo miracolo tecnologico avvenuto con un Samsung Galaxy S3, dispositivo che infatti grazie a una ROM custom è riuscito a far girare Android 12, trovate a questo link tutti i dettagli. A quanto pare però, nonostante il traguardo con un telefono ormai obsoleto fosse già importante, gli sviluppatori hanno deciso di non fermarsi, e infatti XDA-Developers ha pubblicato una build di Android 12 per il Samsung Galaxy S2, grazie al lavoro di rINanDO.

Abbiamo a che fare questa volta con un telefono vecchio ben 12 anni circa, che Samsung ha infatti ovviamente abbandonato da tempo, ma con il duro lavoro dell’autore questo ha avuto modo di riprendere vita, sempre sfruttando una ROM custom di LineageOS 19.0 basata su Android 12.

Anche questa volta, si parla di una serie di funzioni ovviamente non correttamente attive, come potete leggere nella pagina ufficiale per il download con le istruzioni, anche se in ogni caso il dispositivo risulta utilizzabile con il nuovo sistema operativo di Google, e sono presenti diverse feature correttamente abilitate.

Non ci resterà che vedere quali saranno i prossimi passi avanti degli sviluppatori il tal senso, che l’S1 di Samsung sia il prossimo bersaglio del porting di Android 12?