Don’t Look Up batte il record di Netflix per il film più visto in una settimana

Don't Look Up ha battuto il record di film più visto in una settimana su Netflix. Il lungometraggio è disponibile dallo scorso 24 dicembre.

Don’t Look Up, dopo essere arrivato in meno di un mese al terzo posto tra i film più visti di sempre su Netflix, ha battuto un altro record: il lungometraggio con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio è diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma streaming in una sola settimana.

Nella settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio Don’t Look Up ha ottenuto 152 milioni di ore di visualizzazione, una cifra che lo porta al primo posto come film più visto di sempre su Netflix in una settimana.

Se i risultati continueranno ad essere questi, Don’t Look Up arriverà entro fine mese a diventare il film più visto di sempre su Netflix. Gli altri due film davanti a Don’t Look Up nella classifica dei lungometraggi più visti di sempre sulla piattaforma, con dati basati sui primi 28 giorni di disponibilità sulla piattaforma, sono Bird Box che ha 282 milioni di ore visualizzate e Red Notice che sta al primo posto con 364 milioni di ore.

Ricordiamo che Don’t Look Up è disponibile su Netflix dal 24 dicembre, e, nonostante non abbia raccolto grandi consensi dalla critica, sta ottenendo l’apprezzamento dell’audience.

