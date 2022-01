Maneskin: il gruppo italiano è il preferito dall’autore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami

Che il successo dei Maneskin fosse ormai planetario era noto, ma che finissimo a trovare il suo nome su Weekly Shonen Jump, la rivista a fumetti più vendita del Giappone (e non solo), non ce lo saremmo mai aspettato. Eppure, a quanto pare, la rock band italiana è la preferita dell’autore del ben noto manga Jujutsu Kaisen, Gege Akutani.

Some of the current Weekly Shonen Jump mangaka have revealed their favorite musical artists/groups in Issue #5/6, with some of them even mentioning their favorite songs. Here are them: pic.twitter.com/wF7ZtTbIZw

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) January 3, 2022