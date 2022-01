Lost in Space 3 doppia Hawkeye ed è la serie TV più vista in streaming negli USA a dicembre 2021

Lost in Space 3 ha segnato un numero notevole di ore di visualizzazione su Netflix, diventando lo show in streaming più visto negli USA a dicembre 2021.

Lost in Space 3 ha segnato la conclusione della serie TV che è stata distribuita su Netflix lo scorso dicembre 2021, e secondo i dati forniti da Nielsen si tratta anche del telefilm più visto in assoluto in streaming durante il mese.

Lost in Space 3 ha collezionato durante il mese di dicembre 2021 ben 1,2 miliardi di ore di visualizzazioni, numeri che normalmente porterebbero un progetto al suo automatico rinnovo, ma Lost in Space è nato come telefilm da tre stagioni. Tanto per far capire la portata dell’audience della serie possiamo sottolineare come Hawkeye abbia ottenuto “solo” 560 milioni di ore di visualizzazioni. Lo stesso showrunner Zack Estrin ha dichiarato:

Fin dall’inizio abbiamo considerato questa storia dei Robinson come una trilogia. Un’avventura epica in tre parti con protagonista una famiglia che aveva un inizio, una parte di mezzo ed una fine.

Lost In Space è la rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell’omonima serie sci-fi degli anni ‘60. Ambientata in un futuro distante trent’anni, in cui la colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà, la serie racconta le avventure della famiglia Robinson, scelta per iniziare una nuova vita nello spazio.

Improvvisamente, i futuri coloni si ritrovano però fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa e sono costretti a stringere insolite alleanze, lavorando insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione di partenza.