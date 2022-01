LEGO Super Mario Luigi’s Mansion: disponibile il set Caccia ai fantasmi

Per LEGO Super Mario Luigi’s Mansion è stato reso disponibile un set di espansione, Caccia ai Fantasmi, che è protagonista di un video pubblicato da Nintendo, in cui vengono mostrate nel dettaglio le componenti del set.

Ecco il video del set Caccia ai fantasmi di LEGO Super Mario Luigi’s Mansion. Il set è disponibile a 79,99 euro.

Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (71401) permette ai bambini dagli 8 anni in su di creare un livello LEGO® Super Mario™ in cui cercare pietre preziose e combattere contro i fantasmi. Il set include una piattaforma di partenza, novità di gennaio 2022, e un corridoio girevole per accedere alle varie stanze. LEGO® Luigi™ o LEGO® Mario™ (personaggi non inclusi) potranno affrontare tante divertenti sfide: far uscire Toad dal quadro in cui è rimasto intrappolato, cercare gemme nascoste, affrontare un tavolo da biliardo stregato, sconfiggere uno Spettro spazzatura e un Acciuffone rosso e far cadere Re Boo dalla torre (nota: per il gioco interattivo è necessario lo Starter Pack 71387 o 71360).

Una magnifica idea regalo

Questo set di gioco LEGO® Super Mario™ collezionabile è un’ottima idea regalo per i bambini che amano le novità. L’app LEGO Super Mario fornisce istruzioni di montaggio, idee creative e molto altro.

Giocare insieme

I set Luigi’s Mansion collezionabili propongono giochi basati sulla risoluzione di enigmi con LEGO Luigi come protagonista. Il gioco è ancora più appassionante se si forma una squadra insieme ai membri della famiglia e si sale di livello con il Poltergust (incluso nel set 71397 venduto separatamente) per sconfiggere i fantasmi.