Dalla mia Finestra: il trailer del film romantico di Netflix in uscita a febbraio

Febbraio è il mese di San Valentino, e Netflix tra le sue prossime uscite ha previsto anche la distribuzione di un film romantico spagnolo tratto da un libro: stiamo parlando del lungometraggio intitolato Dalla mia Finestra, di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il trailer del film romantico spagnolo Dalla mia Finestra, in arrivo a febbraio su Netflix.

Questa è la descrizione del lungometraggio offerta dalla piattaforma streaming:

Tutto è iniziato con la password del Wi-Fi… Raquel ha da sempre una cotta per l’attraente vicino di casa, Ares, che osserva di nascosto ma al quale non ha mai rivolto la parola. Riuscirà a farlo innamorare? Tratto dal romanzo di Ariana Godoy, “Dalla mia finestra” prende vita su Netflix dal 4 febbraio 2022.

La particolare storia d’amore tra questi due giovani sarà una delle proposte di febbraio di Netflix in vista del San Valentino. Nel frattempo sulla piattaforma streaming sono stati da poco lanciati film e serie TV molto attesi come Don’t Look Up, o la quarta stagione di Cobra Kai, oppure anche la seconda stagione di The Witcher.

Ecco una news dedicata ad alcuni contenuti di Netflix che saranno disponibili quest’anno: