Cobra Kai 4: Kreese ci presenta Terry Silver nella nuova clip

Arriva oggi, su Netflix, Cobra Kai 4: nella nuova stagione del serial sequel di Karate Kid il dojo del Cobra Kai è in mano al sensei Kreese, che è pronto a tutto pur di vincere il torneo dell’All Valley… e per farlo ha anche richiamato un vecchio amico: Terry Silver.

Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

