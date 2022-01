Samsung Galaxy S21 FE finalmente ufficiale, svelati prezzi e dettagli

Si è parlato per mesi del Samsung Galaxy S21 FE, telefono che sembrava ormai cancellato da parte del colosso sudcoreano, ma che è poi tornato alla ribalta, fra riattivazione delle pagine di supporto e molteplici leak che hanno anticipato alcune delle novità che questo avrebbe presentato al day one. La storia ha raggiunto una conclusione, dato che la compagnia ha ufficializzato il telefono in questione, svelando anche tutti i dettagli relativi allo stesso.

Come anticipato, abbiamo a che fare con un dispositivo che presenta all’interno l’Exynos 2100, non più flagship visto il lancio degli Snapdragon 8 Gen 1, con un display da 6,4 pollici AMOLED che presenta risoluzione di 2340×1080, 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di touch sample rate, purtroppo per il primo valore il dispositivo non è in grado di adattarsi al contesto per risparmiare batteria, e infatti la frequenza di aggiornamento resta fissa in ogni caso.

Troviamo 8 GB di RAM di LPDDR4 con 256 GB di memoria per l’archiviazione nella versione migliore, e non mana anche un sensore ottico per le impronte digitale che fornisce ulteriore sicurezza per gli utenti. Troviamo una camera principale da 12 MP, accompagnata da un’ultra grandangolare da 12 MP, e da una telephoto da 8 MP. Sul retro è presente invece un sensore da 32 MP per i selfie. La batteria da 4.500mAh supporta la ricarica rapida a 25 W via cavo e a 15 W in versione wireless, con l’aggiunta di Android 12 e la protezione IP68 a chiudere il tutto.

il lancio del nuovo gioiellino è fissato per l’11 gennaio 2022, ormai imminente, e i prezzi per acquistare il dispositivo di fascia alta partono da 769€, con le colorazioni grafite, bianca, lavanda e oliva fra cui poter scegliere per poter ottenere il modello esteticamente più simile ai propri canoni.