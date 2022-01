RTX 3050: la nuova GPU NVIDIA si presenta al CES 2022 assieme a nuovi modelli delle 3000

Nel corso del CES 2022, NVIDIA non ha solo parlato della fascia alta delle proprie schede video, in quanto ha avuto modo di approfondire anche la nuova RTX 3050.

Mentre i fan aspettavano da tempo l’annuncio della RTX 3090 Ti, annunciata da NVIDIA nel corso del CES 2022 (abbiamo approfondito il tutto nell’articolo che trovate qui), la compagnia ha non solo accontentato le previsioni, ma anche svelato la nuova RTX 3050 di fascia “bassa”. Se la parola è tra virgolette è perché nonostante si tratti del modello meno potente della nuova serie 3000, abbiamo comunque a che fare con un dispositivo pieno di potenzialità, come confermato dal colosso.

La nuova scheda video da 8 GB si presenta con la GPU GA106, proprio come la migliore RTX 3060, seppur la configurazione sia leggermente meno performante. Ci troviamo davanti a 20 unità SM, 2560 CUDA Core con TGP di 130 Watt, e con una memoria che gira a 14 GB al secondo girando su bus 128-bit, con 224 GB/s di bandwidth. Abbiamo questa volta con una data d’uscita, visto che il dispositivo arriverà sul mercato nella giornata del 27 gennaio 2022.

Il nuovo gioiellino avrà modo di raggiungere 60 FPS in 1080p nella maggior parte dei titoli AAA; sfruttando però al contempo tecnologie di nuova generazione come il Ray Tracing, e appiattendo il distacco fra RTX 3060 e GTX 1660. Parlando dei prezzi, la GPU verrà lanciata al prezzo di 249$, abbastanza basso se si considera l’offerta della compagnia, anche se resta da vedere come questa sarà organizzata per la disponibilità.

Assieme alle RTX 3050, si è parlato anche della RTX 3080 da 12 GB e della RTX 3070 Ti da 16 GB, le quali, è bene sottolineare, non si presentano solamente con un taglio di memoria diverso rispetto alle versioni viste fino a oggi sul mercato, ma anche con delle specifiche tecniche leggermente migliorate. Si spera in ogni caso che – anche in questo caso – si abbia modo di riuscire a produrre sufficienti pezzi per soddisfare l’elevata domanda del mercato.