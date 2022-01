La crociata: trailer italiano del film di Louis Garrel da domani nelle sale

In sala da domani, con Movies Inspired, La crociata, nuovo film di Louis Garrel: ecco il trailer italiano della pellicola.

04—Gen—2022 / 8:45 AM

Laetitia Casta, Joseph Engel e Louis Garrel sono i protagonisti di La crociata, nuovo film dello stesso Garrel che, dopo l’esordio in patria, arriva anche nel nostro paese, da domani, distribuito da Movies Inspired: ecco il trailer ufficiale italiano, appena rilasciato.

Questa la sinossi della pellicola:

Abel, Marianne e il figlio tredicenne Joseph vivono insieme a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta il giorno in cui scoprono che Joseph, a loro insaputa, ha venduto alcuni oggetti di valore prelevati dalla casa per fi nanziare un misterioso progetto ecologico che Joseph con i suoi amici porta avanti in Africa, con lo scopo di salvare il pianeta.

