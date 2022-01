Supercar: James Gunn spiega perché il reboot non è stato ancora fatto

James Gunn ha spiegato ad un utente Twitter per quale motivo il progetto reboot di Supercar non può essere ancora realizzato.

Tra i progetti in cantiere di James Gunn ci sarebbe anche un reboot dedicato a Supercar, ma, incalzato da un fan, il regista ha spiegato i motivi per cui non è al momento possibile lavorare al progetto. E la questione è molto semplice: gli impegni del regista.

Secondo quanto ha dichiarato James Gunn sul reboot di Supercar:

Io ed il mio amico David Hasselhoff abbiamo discusso della possibilità di realizzare una versione contemporanea di Supercar, ma l’ostacolo primario è il fatto che il giorno non è composto da ore a sufficienza per fare tante cose fantastiche.

E lo stesso David Hasselhoff, sempre tramite Twitter, ha dato conferma a James Gunn. Un altro progetto legato a Supercar è stato, invece, affidato a James Wan. A lavorarci saranno Spyglass Media Group assieme alla Atomic Monster di James Wan ed a Michael Clear.

Secondo quanto rivelato dallo stesso David Hasselhoff: