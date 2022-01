Spider-Man: No Way Home, Peter contro Doc Ock nella nuova clip ufficiale

Nella nuova clip ufficiale tratta da Spider-Man: No Way Home rilasciata da Marvel Entertainment, Peter Parker incontra per la prima volta (?) il Dottor Octopus...

03—Gen—2022 / 10:39 AM

Nei vari trailer e materiali promozionali di Spider-Man: No Way Home, il villain che ha avuto più spazio è stato senza dubbio Otto “Doc Ock” Octavius, interpretato nuovamente da Alfred Molina. La sua entrata in scena, rivelata dal trailer, è molto caratteristica: ora Marvel ha rilasciato la clip dell’intero incontro/scontro tra Dottor Octopus e Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

