Renfield: Nicolas Cage si ispirerà per il suo Dracula anche alla protagonista di Malignant

Nicolas Cage ha dichiarato a Variety che per il suo Dracula nel film Renfield si ispirerà anche alla protagonista di Malignant.

Nicolas Cage, intervistato da Variety, ha parlato delle influenze del suo Dracula che interpreterà nello spin-off su Renfield, ma l’attore ha sottolineato come le sue ispirazioni per vestire i panni del vampiro saranno diverse, e sfoceranno anche in un horror molto recente: stiamo parlando di Malignant di James Wan con protagonista Marina Mazepa.

Proprio la Gabriel di Marina Mazepa in Malignant sembra aver ispirato Nicolas Cage per il suo Dracula. Ecco le parole dell’attore:

Ho riguardato le performance di Bela Lugosi e di Frank Langella, e poi anche quella di Gary Oldman, e penso che quel film sia un’opera d’arte in ogni frame. Sto cercando di concentrarmi sui movimenti del personaggio. Ho visto Malignant, e credo che ciò che è stato fatto sui movimenti della protagonista, ed anche in Ringu di Sadako Yamamura, sia un qualcosa che vorrei replicare, sia a livello di movimenti che di voce.

Cage ha anche parlato del fatto che il film mischierà horror e commedia, qualcosa in stile Un Lupo Mannaro americano a Londra. Il lungometraggio sarà sviluppato da Universal Pictures su un soggetto di Robert Kirkman. Alla regia dello spin-off ci sarà Chris McKay (The Tomorrow War), mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ryan Ridley.