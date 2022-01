Incastrati: il cast della serie Netflix di Ficarra e Picone in una divertente featurette

Salvo Ficarra, Valentino Picone e il resto del cast della nuova serie Netflix Incastrati gioca a Incastrati Chi? in una buffa featurette.

03—Gen—2022 / 11:37 AM

È ora disponibile su Netflix la prima serie tv del duo Ficarra e Picone: Incastrati. Per promuovere il serial, i due comici siciliani, insieme ai co-protagonisti Anna Favella, Marianna Di Martino e Tony Sperandeo, prendono parte a una singolare versione di “Indovina Chi?” con protagonisti… loro stessi.

Nel cast della serie, anche Maurizio Marchetti e Mary Cipolla. Questa la sinossi ufficiale:

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

