How I Met Your Father: un nuovo spot dello spin-off di How I Met Your Mother

Ecco un nuovo spot dedicato ad How I Met your Father, lo spin-off di How I Met your Mother che uscirà il 18 gennaio su Hulu.

Gli appassionati di How I Met your Mother stanno aspettando di potersi gustare lo spin-off della serie TV intitolato How I Met your Father, di cui è stato da poco diffuso un nuovo spot in cui vediamo spiccare su tutti il personaggio interpretato da Hilary Duff.

Ecco lo spot di How I Met you Father.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, e vede protagonista Sophie (Hilary Duff) che racconta al figlio di come si è conosciuta con il padre del bambino. Si tratta di una storia che riporta i protagonisti nel 2021, periodo in cui Sophie assieme ad i suoi amici Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) erano intenti a cercare di capire chi fossero, cosa volevano dalla vita, e come potevano innamorarsi nell’epoca delle app d’incontri.

Ricordiamo che How I met your Mother è andato in onda dal 2005 al 2014, ed è attualmente disponibile su Netflix. La data d’uscita prevista per il nuovo show è il 18 gennaio su Hulu negli Stati Uniti. Lo sviluppo del nuovo progetto è stato annunciato all’inizio di questo 2021.

