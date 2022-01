Honor Magic V: stando ai leak, il pieghevole arriverà con uno Snapdragon 8 Gen 1

A quanto pare l’imminente Honor Magic V, telefono pieghevole anticipato dalla compagnia grazie a un teaser dedicato, potrebbe risultare particolarmente potente. Parliamo del primo dispositivo del colosso pronto a sfruttare una tecnologia di questo tipo, ed è quindi plausibile che l’azienda abbia deciso di puntare su delle specifiche tutt’altro che trascurabili, andando quindi ad abbracciare la fascia più alta del mercato.

Abbiamo a che fare con delle anticipazioni arrivate grazie al noto leaker Digital Chat Station, il quale si è occupato di anticipare che il dispositivo targato Honor dovrebbe presentarsi sul mercato con l’all’interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1, un vero e proprio mostro di potenza targato Qualcomm, pronta a compete con il device in questione sulla fascia top-end contro MediaTek. Abbiamo a che fare con un leaker particolarmente affidabile, anche se ovviamente non si tratta di informazioni ancora confermate da parte della compagnia.

I precedenti report avevano anticipato proprio il System on a Chip in questione, che si presenterebbe per la prima volta in un pieghevole nel caso in cui venisse confermato da parte di Huawei. Stando agli altri dettagli emersi, il telefono avrà un refresh rate di 120 Hz per lo schermo esterno e di 90 Hz per quello interno, ovvero il più grande fra i due. Si parla di una camera punch-hole da 50 MP posta nell’angolo in altro a destra del display, come di una batteria all’interna pronta a supportare la ricarica rapida a 66 W.

Sappiamo per certo che diverse compagnie, considerando anche il successo di Samsung (grazie ai Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3) in quest’ambito, si stanno affacciando al mondo dei pieghevoli, e non resterà che vedere come il tutto si evolverà nel corso dei prossimi mesi, con sempre più annunci legati a questo tipo di articoli.